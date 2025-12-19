В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Сначала он написал, что сбито три воздушные цели, а спустя несколько минут опубликовал информацию уже о пяти.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал губернатор.

Развожаев уточнил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Незадолго до этого в Минобороны РФ рассказали об уничтожении дронов над регионами России. Системы ПВО за 10 часов сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), девять из которых ликвидировали над Белгородской областью, еще по одному — над территориями Брянской и Самарской областей, а также акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате управляемых бомб, ракет и 1689 беспилотников ВСУ.