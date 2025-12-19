Запашный подтвердил информацию о гибели командира «Эспаньолы»

Основатель российского добровольческого формирования «Эспаньола», военный корреспондент Станислав Орлов с позывным «Испанец» умер, сообщили в соцсетях подразделения. Эдгард Запашный в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил гибель военкора — 11 декабря он опровергал информацию об этом.

«К сожалению, я могу подтвердить. Уже назначена дата, время и место прощания. Да, к сожалению, Станислава с нами больше нет», — сказал он.

11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

В октябре 2025 года добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада Вооруженных сил России «Эспаньола» заявила о расформировании. Подчеркивалось, что «Эспаньола» создавалась и развивалась автономным образом, и теперь уходит в «одиночное плавание». В отдельную структуру также был выведен разведцентр «Мелодия». Сообщалось, что на базе бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основной состав «Эспаньолы» создаст новые подразделения в составе системы обороны и силовых структур РФ.

Большая часть военнослужащих «Эспаньолы» — российские футбольные болельщики. Подразделение принимало участие во взятии под контроль Мариуполя, Угледара, Авдеевки и сыграло важную роль в штурме Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее была названа дата похорон командира бригады «Эспаньола».