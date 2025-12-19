В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

В аэропорту Дубая задержали или отменили более 200 рейсов из-за сильных ливней с грозами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в авиагавани задержали или отменили 214 рейсов. Так, для 159 самолетов задержали время прибытия, еще для 46 — на вылет, а девять были отменены. 24 рейса касались России.

Из материала следует, что сейчас на вылет в Дубай задерживаются семь российских рейсов: четыре из Москвы, два из Казани и один из Новосибирска. При этом в обратном направлении задерживаются 16 рейсов: шесть в Москву, три в Сочи, два в Санкт-Петербург, два в Казань и по одному в Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Утром 19 декабря SHOT сообщал, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ликвидируют масштабные последствия мощных ливней. Сначала регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие один из крупнейших городов страны Дубай.

Ранее сильные ливни затопили турецкий курортный район.