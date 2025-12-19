На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио объяснил, кто будет принимать итоговое решение по Украине

Рубио: итоговое решение по урегулированию конфликта примут Москва и Киев
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Итоговое решение по урегулированию конфликта на Украине будут принимать Москва и Киев, а не Вашингтон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга, трансляция которого проходит на YouTube-канале госдепа.

«Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров», — сказал министр.

Также в ходе брифинга Рубио заявил, что США пытаются выяснить, какие условия урегулирования могут принять Россия и Украина. По его словам, это необходимо, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению.

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее премьер Словакии оценил позицию Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.

