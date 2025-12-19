На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе мужчина забил супругу во время ссоры и во всем признался

В Калужской области мужчина забил супругу во время ссоры
true
true
true

В Калужской области мужчина жестоко избил жену во время ссоры, она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря в Боровском районе в жилище двух супругов. Установлено, что между мужем и женой случился конфликт. В ходе ссоры мужчина жестоко избил супругу, она не выжила.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. На допросе он признал свою вину в совершении преступления. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее петербуржец избил свою жену в подъезде дома.

