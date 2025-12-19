На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 дронов за два часа

Минобороны: силы ПВО сбили 11 дронов за два часа
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа за два часа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные сбили указанные аппараты в период с 18:00 до 20:00 мск. При этом два дрона уничтожили над территорией Крыма и еще девять — над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

19 декабря в оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили девять управляемых авиационных бомб и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Также, по данным ведомства, российские силы уничтожили 20 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами