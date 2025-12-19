В Минобороны сообщили об уничтожении 11 дронов за два часа

Минобороны: силы ПВО сбили 11 дронов за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа за два часа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные сбили указанные аппараты в период с 18:00 до 20:00 мск. При этом два дрона уничтожили над территорией Крыма и еще девять — над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

19 декабря в оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили девять управляемых авиационных бомб и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Также, по данным ведомства, российские силы уничтожили 20 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.