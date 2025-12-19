Мигрант избил ребенка-инвалида в Подмосковье и отобрал у него телефон

В Подмосковье вынесли приговор мигранту, который избил ребенка-инвалида и отобрал у него телефон. Об этом со ссылкой на пресс-службу Воскресенского суда Подмосковья сообщает РИА Новости.

Суд установил, что иностранец увидел на остановке общественного транспорта ребенка-инвалида и решил его ограбить. Злоумышленник не менее семи раз ударил малолетнего в область лица, головы, шеи и туловища. А после этого нападавший украл у него телефон и скрылся.

Суд признал мужчину виновным по статье 161 УК РФ — грабеж. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Тверской области пенсионерка обстреляла школьника из-за шума.