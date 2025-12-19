На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрант избил ребенка-инвалида в Подмосковье и отобрал у него телефон

В Подмосковье осудили мигранта, избившего ребенка-инвалида ради кражи телефона
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье вынесли приговор мигранту, который избил ребенка-инвалида и отобрал у него телефон. Об этом со ссылкой на пресс-службу Воскресенского суда Подмосковья сообщает РИА Новости.

Суд установил, что иностранец увидел на остановке общественного транспорта ребенка-инвалида и решил его ограбить. Злоумышленник не менее семи раз ударил малолетнего в область лица, головы, шеи и туловища. А после этого нападавший украл у него телефон и скрылся.

Суд признал мужчину виновным по статье 161 УК РФ — грабеж. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Тверской области пенсионерка обстреляла школьника из-за шума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами