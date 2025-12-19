Против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против Миндича

Против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, возбудили новое уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Парламентарий уточнил, что о заведении дела говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на его обращение.

По словам нардепа, после публикации пленок Миндича он направил обращение в СБУ с просьбой проверить, имел ли предприниматель доступ к гостайне, есть ли у него «связи с российскими спецслужбами» и какое влияние он оказал на Зеленского, а также на экс-главу минобороны и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

«СБУ ответила, что, «в отношении указанного мной лица, а также связанным с ним лиц, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», — говорится в публикации.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич. Незадолго до обысков он покинул Украину.

Ранее украинский олигарх заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком.