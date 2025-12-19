На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бельгии похитили кольцо Наполеона Бонапарта

RTBF: кольцо Наполеона и другие ценные предметы похитили из музея в Бельгии
true
true
true
close
Shutterstock

Музей «Последний Штаб Наполеона» в бельгийском городе Женап подвергся ограблению вечером в среду, 17декабря. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По данным вещателя, двое преступников попали в здание через оконный проем. Внутри они разбили несколько витрин, чтобы извлечь содержимое. В результате были похищены предметы из коллекции, включая золотое кольцо 18-каратного золота, декорированное пятью бриллиантами, которое исторически связывают с Наполеоном. Этот перстень, по имеющимся данным, был найден после поражения императора в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Также в числе украденного числятся золотые и серебряные монеты времен правления Наполеона.

Рыночная стоимость похищенного не сообщается.

По факту ограбления подано заявление в полицию. Прокуратура Валлонского Брабанта начала расследование инцидента.

До этого более 600 экспонатов из коллекции Бристольского музея в Англии были похищены в результате крупной кражи со взломом.

Ранее Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления

