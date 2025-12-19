На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека погибли из-за отравления в доме престарелых в Подмосковье, возбуждено дело

В Подмосковье число погибших из-за отравления достигло трех, возбуждено дело
Telegram-канал СК Подмосковья

В Подмосковье число пенсионеров, погибших из-за отравления в доме престарелых, увеличилось до трех. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Уже три человека скончались — точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Также с признаками отравления в больницы госпитализированы еще 15 человек.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и представители Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в городе Видном в частном пансионате «Долгожитель». Несколько дней назад жители дома престарелых подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно. До этого сообщалось о 20 пострадавших и одном погибшем в результате произошедшего.

Ранее 19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте.

