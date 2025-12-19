На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате

Роспотребнадзор расследует случаи кишечной инфекции в пансионате в Видном
true
true
true
close
Telegram-канал СК Подмосковья

Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате в подмосковном городе Видное. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московской области.

«После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата «Долгожитель» (ООО «Патронаж») специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ООО «Патронаж» выдали предписание о проведении дезинфекции в учреждении.

Инцидент произошел в Видном в частном пансионате. Несколько дней назад жители дома престарелых подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно. С признаками отравления в больницы были госпитализированы 15 человек, еще три человека не выжили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.

Ранее были названы топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами