Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в подмосковном пансионате

Роспотребнадзор расследует случаи кишечной инфекции в пансионате в Видном

Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате в подмосковном городе Видное. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московской области.

«После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата «Долгожитель» (ООО «Патронаж») специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ООО «Патронаж» выдали предписание о проведении дезинфекции в учреждении.

Инцидент произошел в Видном в частном пансионате. Несколько дней назад жители дома престарелых подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно. С признаками отравления в больницы были госпитализированы 15 человек, еще три человека не выжили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.

Ранее были названы топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.