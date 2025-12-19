На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио допустил, что США доведут Россию и Украину к компромиссам уже на этой неделе

Рубио: США могут довести Россию и Украину к компромиссам уже на этой неделе
Julien de Rosa/Pool/AP

Соединенные Штаты Америки могут довести Россию и Украину к компромиссам по урегулированию конфликта уже на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга, трансляция которого проходит на YouTube-канале госдепа.

«Мы пытаемся понять позицию России, сколько они могут отдать, и что им нужно оставить. Мы понимаем позицию Украины, и мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случится в ближайшие месяцы. Решать не нам», — сказал министр.

Рубио добавил, что решение по урегулированию должны принять Россия и Украина. По его словам, США хотят завершить конфликт как можно скорее.

Также в ходе брифинга Рубио заявил, что украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что конфликты в целом закачиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров.

Ранее госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину.

