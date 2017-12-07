Путин посетит Египет с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 11 декабря посетит Египет с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин обсудит с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Арабскую Республику Египет. В ходе переговоров с президентом Абдель Фаттахом Сиси будут обсуждены вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать возможный визит президента России Владимира Путина в Египет.