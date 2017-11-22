Путин, Эрдоган и Роухани договорились об урегулировании в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с главами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани обстоятельно обсуждались основные аспекты урегулирования ситуации в Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Только что мы с президентом Ирана господином Роухани и президентом Турции господином Эрдоганом завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии, которые прошли в конструктивном и деловом ключе. Предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — сказал Путин.

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Он добавил, что на встрече лидеры отметили существенные успехи совместной борьбы с терроризмом.

Ранее Владимир Путин сообщил, что рассказал лидерам Турции и Ирана Тайипу Эрдогану и Хасану Роухани о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.