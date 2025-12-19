Якутская журналистка сделала украшения из ложек для встречи с Путиным

Журналистка из Якутии переплавила ложки для образа на Прямую линию с Путиным

Журналистка из Якутии переплавила ложки, чтобы создать национальные украшения к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Корреспондентка предстала перед камерами в ярко-красном наряде и рассказала, что для встречи с президентом выбрала национальные украшения — бастынгу, илин кэбиьэр и косоплетку, которые изготовили из ложек.

По словам журналистки, она сдала серебряные ложки, а ювелиры рассчитали их вес и изготовили по нему аксессуары.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

