«Открыты пути на Краматорск и Славянск». Что означают успехи ВС РФ на фронтах?

Президент России Владимир Путин второй раз за полторы недели посетил военный штаб. Ему доложили о занятии российскими военными ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем. Что означает взятие этих городов и почему больше никто не верит в успехи ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления (ВПУ) Объединенной группировки войск. В ходе совещания Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Военачальник доложил главе государства об освобождении городов Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике и Волчанска (Харьковская область).

Кроме того, военные сообщили Верховному, что 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье. Также начались боевые действия в городе Гуляйполе в Запорожской области и завершилось окружение поселка Степногорск.

Что такое ВПУ?

Для начала разберемся, что собой представляет вспомогательный пункт управления, на который прибыл Верховный главнокомандующий.

Напомним, что для управления войсками в операциях и боевых действиях создаются командные пункты (КП), запасные командные пункты (ЗКП), тыловые командные пункты (ТПУ), а при необходимости – вспомогательные пункты управления (ВПУ).

Элементами КП являются передовой и воздушный пункты управления (ППУ и ВзПУ). Передовой пункт управления предназначен для обеспечения командующему управления войсками на отдельных направлениях (на короткий период, при выездах командующего в подчиненные соединения).

Что касается вспомогательного пункта управления (ВПУ), то он предназначен для управления войсками на удаленных направлениях, когда руководство ими с основного командного пункта затруднено.

Значение взятия Покровска

Теперь об обстановке, которая складывается в зоне проведения Специальной военной операции после овладения нашими войсками целым рядом городов и населенных пунктов. В очередной раз подчеркнем, что Красноармейск (Покровск) имел для Вооруженных сил Украины весьма и весьма важное значение.

Как и все города Донбасса, до поры до времени удерживаемые ВСУ, Красноармейск был фактически превращен в город-крепость и представлял собой ключевое звено в системе оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины в ДНР.

Как и в Часовом Яру и других укрепленных районах украинской армии, все каменные здания Красноармейска были превращены в узлы обороны, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. По опыту боев в других городах Донбасса, инженерными войсками ВСУ была оборудована разветвленная сеть опорных точек с многочисленными ходами сообщения и заглубленными укрытиями для личного состава. Ближние подступы к городу прикрывались несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении.

Помимо всего прочего, Красноармейск представляет собой важный узел коммуникаций.

По этим причинам обороне города украинское командование уделяло столь большое значение. Со взятием Красноармейска для Вооруженных сил России фактически открыты пути на Краматорск и Славянск, на Павлоград-Днепропетровск и на Запорожье.

Нет сомнения и в том, что успехи российских войск имеют важное политическое значение в связи с прибытием в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и существенно укрепляют переговорные позиции российского военно-политического руководства.

При чем тут Сырский?

И вот на что есть еще смысл обратить внимание. Уже длительное время украинская армия не имеет сколько-нибудь значимых военных успехов. За последнее время ВСУ с большими потерями были выбиты с территории Курской области, оставляют город за городом, теряют позицию за позицией, рубеж за рубежом. Все это самым отрицательным образом сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава ВСУ и в значительной степени отражается на его вере в конечном успехе вооруженной борьбы.

И, как известно, весьма большое значение для успеха ведения военных действий имеет личность военачальника. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в должности находится с февраля 2024 года. За этот период каких-либо существенных результатов в руководстве войсками он так и не достиг. Это время для ВСУ можно охарактеризовать как этап практически непрерывных утрат и поражений.

Невольно напрашивается и такой вывод. Если ранее в вооруженных сил многих государств были такие звания как генерал от инфантерии или генерал от кавалерии, то в наше время генерал Сырский и его сподвижники, безусловно, претендуют на звания «генералов от поражения».

И какие бы мудрые указания и приказы не отдавали бы сейчас украинские военачальники, какие бы они правильные слова на своих совещаниях не произносили, какую бы они непреклонную волю к победе не демонстрировали, ход и исход вооруженной борьбы для них окажется в самое ближайшее время катастрофичным. В какие-либо успехи ВСУ уже не верит никто ни на Западе, ни на Востоке.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).