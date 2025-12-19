Путин о народном ОПК: Россия будет поддерживать современных «кулибиных»

Направление производства беспилотников в России развивается хорошими темпами. Немалую роль в изготовлении дронов играют современные «кулибины» — государство будет поддерживать их в будущем. Об этом в ходе Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Существует целая система грантов, поддержки. И будем это делать дальше. Хочу, кстати, поблагодарить наших граждан, наших предпринимателей», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что россияне собрали 83 млрд рублей для фронта, которые пошли на разные цели, «но в том числе и в значительной степени беспилотники». Кроме того, президент заверил, что укомплектование Вооруженных сил России «идет в хорошем темпе».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия по числу дронов превосходит ВСУ.