В России рассказали, кто получил «козырь» после решения ЕС по Украине

Решение Евросоюза предоставить Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств блока вряд ли приведет к серьезным экономическим последствиям для ЕС, однако такой шаг станет основой для укрепления тех политических сил в Европе, которые выступают против трат на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Я не думаю, что это прямо вот удар под дых европейской экономике. Все-таки это большая сумма, но она в масштабах общего оборота Евросоюза не критична. Здесь, я бы сказал, что важнее не экономический, а политический эффект», — подчеркнул политолог.

По словам Лукьянова, если бы Евросоюз смог принять решение о финансировании Киева за счет замороженных российских активов, европейские политики могли бы утверждать о том, что налогоплательщики стран блока «ничего от этого не теряют», и о том, что Россия «платит сама» за Украину.

«Это было бы красиво <…> но не получилось. В результате те силы в Евросоюзе, которые уже заявляют, даже несколько громче, чем это было полгода или год назад, о бессмысленности этих трат, они получают дополнительный козырь», — объяснил эксперт.

Такие силы в ЕС, указал Лукьянов, получают с каждым разом все более твердые позиции на выборах европейских стран. Аналитик привел в пример Францию, где имеет место высокая непопулярность президента Эммануэля Макрона, поэтому «шанс на успех его оппонентов из национал-популистского лагеря, растет», считает политолог.

«Политическая нагрузка, которую (европейские лидеры. – «Газета.Ru») хотели избежать за счет конфискации российских денег, она остается. Более того, она будет, наверное, увеличиваться», — подытожил Лукьянов.

Политические позиции Макрона и других европейских лидеров, отметил эксперт, «и так, в общем-то, находятся достаточно в зыбком состоянии», поэтому после выдачи Украине €90 млрд стоит ожидать именно политического эффекта.

Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее канцлер Германии уточнил сроки получения Украиной средств ЕС.