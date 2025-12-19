На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, кто получил «козырь» после решения ЕС по Украине

Политолог Лукьянов: в ЕС укрепятся политики, выступающие против трат на Украину
true
true
true
close
РИА Новости

Решение Евросоюза предоставить Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств блока вряд ли приведет к серьезным экономическим последствиям для ЕС, однако такой шаг станет основой для укрепления тех политических сил в Европе, которые выступают против трат на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Я не думаю, что это прямо вот удар под дых европейской экономике. Все-таки это большая сумма, но она в масштабах общего оборота Евросоюза не критична. Здесь, я бы сказал, что важнее не экономический, а политический эффект», — подчеркнул политолог.

По словам Лукьянова, если бы Евросоюз смог принять решение о финансировании Киева за счет замороженных российских активов, европейские политики могли бы утверждать о том, что налогоплательщики стран блока «ничего от этого не теряют», и о том, что Россия «платит сама» за Украину.

«Это было бы красиво <…> но не получилось. В результате те силы в Евросоюзе, которые уже заявляют, даже несколько громче, чем это было полгода или год назад, о бессмысленности этих трат, они получают дополнительный козырь», — объяснил эксперт.

Такие силы в ЕС, указал Лукьянов, получают с каждым разом все более твердые позиции на выборах европейских стран. Аналитик привел в пример Францию, где имеет место высокая непопулярность президента Эммануэля Макрона, поэтому «шанс на успех его оппонентов из национал-популистского лагеря, растет», считает политолог.

«Политическая нагрузка, которую (европейские лидеры. – «Газета.Ru») хотели избежать за счет конфискации российских денег, она остается. Более того, она будет, наверное, увеличиваться», — подытожил Лукьянов.

Политические позиции Макрона и других европейских лидеров, отметил эксперт, «и так, в общем-то, находятся достаточно в зыбком состоянии», поэтому после выдачи Украине €90 млрд стоит ожидать именно политического эффекта.

Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее канцлер Германии уточнил сроки получения Украиной средств ЕС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами