Путин усомнился в подлинности фото Зеленского у стелы Купянска

Президент Владимир Путин заявил, что видео президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы Купянска является фейком. Об этом он сообщил во время Прямой линии.

По словам главы государства, стела с названием «Купянск» в настоящее время выглядит иначе, чем на опубликованных снимках. Более того, она стоит в километре от города.

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — отметил президент.

Кроме того, он добавил, что небо над Купянском заполнено беспилотниками, из-за чего приблизиться к городу невозможно.

«Там небо просто, знаете, как в мухах в этих беспилотниках и в дронах и с нашей, и с украинской стороны. Но вот так просто подойти невозможно», — объяснил он.

12 декабря сообщалось, что Зеленский якобы посетил Купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии. Опубликованные украинским президентом кадры были сняты на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.