Каршеринговая компания оштрафовала звезду фильма «Приключения Электроника»

Российского актера Юрия Торсуева, известного по роли Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», оштрафовали за нарушения правил каршеринга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что летом 2023 года Торсуева остановили на проспекте Андропова в Москве сотрудники ГИБДД. Он находился в автомобиле каршеринга. Экспресс-тест не показал наличие алкоголя в крови. Но от дальнейших проверок Юрий отказался. В итоге актера оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года.

Позже претензии предъявила и каршеринговая компания. По их правилам, за руль автомобиля нельзя садиться в нетрезвом виде. Нарушение фирма оценила в 110 тыс. рублей и 55 тыс. рублей стоила эвакуация машины. После отказа актера заплатить сумму, фирма обратилась в суд. Орган принял решение в пользу каршеринговой фирмы и обязал артиста выплатить деньги.

До этого дочь бандита Цапка Анастасию лишили водительских прав после ДТП в Ростовской области.

«Ростовский суд признал Анастасию Цапок виновной в аварии. Девушку оштрафовали на 45 000 рублей», — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

По информации канала, нарушительницу также лишили права управления автомобилем сроком на два года.

ДТП произошло 29 сентября в поселке Николаевка: Анастасия, управляя иномаркой, врезалась в жилой дом. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты. После произошедшего, виновники ДТП угрожали очевидцам.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автомобильные номера на купе Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка стоят не менее 600 тыс. рублей.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после экстремального интима.