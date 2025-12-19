Путин заявил, что Россия по числу дронов превосходит ВСУ

Российская армия по числу дронов превосходит противника. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«В целом по количеству дронов мы превосходим противника. Сейчас практически на всех участках фронта. Может быть где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный. Теперь, что касается гражданки и подтверждение этого лидерства. Его можно будет подтверждать только в том случае, если то, что появляется в силу необходимости использования в боевых действиях, будет иметь продолжение в гражданской сфере и потом из гражданской сферы, где это будет развиваться», — сказал он.

По словам Путина, лидерство в области беспилотников можно подтвердить только в случае, если технологии получат продолжение «на гражданке».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

