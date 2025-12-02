На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили 45 БПЛА. Военная операция, день 1378-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1378-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. В Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах ТЭК. Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако в НАТО считают, что завершение боевых действий на Украине «пока не предвидится». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:24

❗️Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России, пишет Financial Times.

8:22

Вашингтон после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

8:20

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ.

«Работа проводится на фоне ухудшения положения украинских подразделений, оказавшихся под угрозой охвата. В листовках подчеркивается отсутствие перспектив дальнейшего сопротивления», — отметили в ведомстве.

8:18

⚡️Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетит в Россию 2 декабря, этот визит станет шестым по счету в текущем году.

Предполагается, что Владимир Путин встретится с ним во второй половине дня. По информации ТАСС, самолет с Уиткоффом на борту уже покинул воздушное пространство США.

8:14

Над южной частью Псковской области нейтрализован БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.

8:12

🔴 ЕС на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

8:10

Украинский конфликт может «продлиться еще много лет», если вовремя не заключить соответствующее соглашение, считает экс-руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все останется как есть или станет еще хуже», — цитирует его издание «Новости. Live».

8:07

Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму $2,6 млрд, пишет Financial Times.

По информации издания, Киев пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также сдержать рост долга в случае, если конфликт затянется.

8:06

Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому Вашингтоном плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

8:05

❗️Завершение боевых действий на Украине «пока не предвидится», заявил замкомандующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — сказал он в интервью Welt.

8:04

Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

8:03

Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

8:02

⚡️В Ливенском районе Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — отметил он в Telegram-канале.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 45 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 14 БПЛА, над Краснодарским краем — восемь, над Крымом — шесть, над Волгоградской областью — пять, над Чечней — четыре, над Ростовской областью — два, над Орловский, Липецкой и Тверской — по одному, над Черным морем — три.

8:00

Сегодня 1378-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией. ЕС повышает уровень боеготовности армии
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией
В Госдуме попросили денонсировать договор о двойном гражданстве с Таджикистаном
В США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине
Ушедшая с российского рынка Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ
Россиянам рассказали, почему может дергаться веко
В России резко подорожал один вид сыра
Малкин обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Новости и материалы
Стало известно, во сколько россиянам обойдутся салаты на Новый год
Трамп пригрозил Гондурасу расплатой за неправильно подсчитанные на выборах голоса
Три китайских автобренда наладили выпуск своих машин в России
В Харьковской области ликвидировали украинскую ДРГ
В Красноярске у водителя случился инсульт во время вождения
Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026
Кая Каллас не исключила, что Украину вынудят пойти на уступки России
ВС РФ уничтожили группу ВСУ, в которую входили иностранные наемники
Стало известно о рекордных темпах изъятия газа из хранилищ ЕС в конце ноября
Суд счел сделку по продаже Porsche Блиновской уловкой во вред кредиторам
Украинский депутат заявил о риске прекращения работы правительства
Украина не считает, что находится «на финишной прямой» к мирному соглашению
Дочь Градского отсудила миллионы у «Жилищника» за залитую квартиру
В Госдуме высказались о рисках повышения пенсионного возраста в России
Число летальных исходов в ходе наводнений в Индонезии превысило 630
В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК
ФНС ликвидировала фонд дочери Долиной спустя 2 месяца
Переговоры об использовании российских активов для Украины могут быть сорваны
Все новости
Кто на самом деле виноват в разгроме русской армии Наполеоном при Аустерлице?
Битва при Аустерлице состоялась 220 лет назад
Российские войска продвинулись в Харьковской области. Путин поручил создать «зону безопасности» на границе
Путин поставил задачу группировке войск «Север» сформировать «зону безопасности»
2 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 2 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Всю жизнь прожил как артист! Это деформирует психику». Карьера и семья Геннадия Хазанова
Актеру Геннадию Хазанову исполнилось 80 лет
Запрет на выезд и три обвинения. Что ждет Ермака после «ужасного разрыва» с Зеленским?
Нардеп Гончаренко сообщил, что Ермаку запретили покидать Украину
«Все сгорело начисто»: в Москве за день взорвались два автомобиля
SHOT: в Москве взорвался второй за день автомобиль
«Лучший в истории»: как Россия принимала чемпионат мира по футболу
«США проиграли, Украина не пошла на уступки». Чем завершились переговоры во Флориде?
Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря
Кто такие филантропы: что ими движет и как они меняют мир своими деньгами?
Зачем филантропы тратят состояния на помощь другим и чем они отличаются от альтруистов
В Госдуме заявили о скорой блокировке WhatsApp. Одной из причин назвали утечку переговоров
Депутат Горелкин: WhatsApp могут заблокировать после утечки переговоров
«До политиков в Киеве никак не доходит». Какими должны быть гарантии безопасности для Украины?
Полковник Ходаренок назвал гарантией безопасности для Киева добрые отношения с РФ
Большая матрица, плавающие линзы и ИИ: как выбрать смартфон для фото?
Глава Paris Photo Буржуа: фотографы-профессионалы все чаще используют смартфоны
«Подумали, рванула заправка». В многоэтажке в Каспийске произошел взрыв после атаки БПЛА
В Каспийске на фоне атаки БПЛА произошел взрыв, пострадала девочка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами