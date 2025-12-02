Над регионами России сбили 45 БПЛА. Военная операция, день 1378-й

❗️Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России, пишет Financial Times.
Вашингтон после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ.
«Работа проводится на фоне ухудшения положения украинских подразделений, оказавшихся под угрозой охвата. В листовках подчеркивается отсутствие перспектив дальнейшего сопротивления», — отметили в ведомстве.
⚡️Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетит в Россию 2 декабря, этот визит станет шестым по счету в текущем году.
Предполагается, что Владимир Путин встретится с ним во второй половине дня. По информации ТАСС, самолет с Уиткоффом на борту уже покинул воздушное пространство США.
Над южной частью Псковской области нейтрализован БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.
🔴 ЕС на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.
Украинский конфликт может «продлиться еще много лет», если вовремя не заключить соответствующее соглашение, считает экс-руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Все останется как есть или станет еще хуже», — цитирует его издание «Новости. Live».
Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму $2,6 млрд, пишет Financial Times.
По информации издания, Киев пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также сдержать рост долга в случае, если конфликт затянется.
Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому Вашингтоном плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
❗️Завершение боевых действий на Украине «пока не предвидится», заявил замкомандующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер.
«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — сказал он в интервью Welt.
Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.
Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.
⚡️В Ливенском районе Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — отметил он в Telegram-канале.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 45 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 14 БПЛА, над Краснодарским краем — восемь, над Крымом — шесть, над Волгоградской областью — пять, над Чечней — четыре, над Ростовской областью — два, над Орловский, Липецкой и Тверской — по одному, над Черным морем — три.