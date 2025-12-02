Над регионами России сбили 45 БПЛА. Военная операция, день 1378-й

8:10

Украинский конфликт может «продлиться еще много лет», если вовремя не заключить соответствующее соглашение, считает экс-руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все останется как есть или станет еще хуже», — цитирует его издание «Новости. Live».