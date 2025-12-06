На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США одобрили поставку Дании 200 ракет класса «воздух-воздух»

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Дании 200 ракет AIM-120 AMRAAM на $730 млн
true
true
true
close
Oliver Brandt/imagebroker.com/Global Look Press

Государственный департамент США одобрил продажу Дании 200 ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования на $730 млн. Об этом сообщил Пентагон.

В оборонном ведомстве уточнили, что запрос Копенгагена включает три системы наведения для этих ракет.

До этого Госдеп одобрил продажу Дании восьми пусковых установок, двух радиолокационных станций Sentinel A4, интегрированной системы боевого управления IBCS и сопутствующего оборудования на сумму $3 млрд.

13 ноября Госдеп одобрил продажу Дании 340 авиационных ракет AIM-9X Block II и запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения на $318,4 млн. В Пентагоне отметили, что сделка повысит безопасность союзника по Североатлантическому альянсу, что будет способствовать достижению целей внешней политики и задач национальной безопасности США.

Ранее США приняли на вооружение копии иранских дронов Shahed-136.

Теперь вы знаете
