В Норвегии заявили, что Европа обанкротится из-за конфликта на Украине

Steigan: Россия ставит обанкротившуюся из-за кризиса на Украине Европу на колени
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны обанкротятся из-за кризиса на Украине, который не привел к результатам на поле боя и не смог нанести ущерб Москве. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«После проигранной войны они (страны Евросоюза. — «Газета.Ru») будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — говорится в публикации.

Как пишут авторы публикации, с начала конфликта в 2022 году европейские страны выделили Украине свыше €177 млрд, из них €30,6 млрд в этом году, и когда конфликт завершится победой России, все это будет считаться потерянными инвестициями.

Накануне шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса говорил, что власти Швеции решили свернуть помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии, Боливии и перенаправить эти средства на поддержку Украины.

5 декабря политолог Вадим Сипров прокомментировал решение Италии прекратить участие в программе военной помощи Украине, а также отказ Финляндии предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ранее в Госдуме указали на опасную тенденцию для Украины.

