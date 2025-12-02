Российские войска продвинулись в Харьковской области. Путин поручил создать «зону безопасности» на границе

Президент Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

Президент России Владимир Путин поручил группировке войск «Север» сформировать зону безопасности вдоль государственной границы. Об этом он заявил во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

По словам главы государства, командованию необходимо представить доклад о ходе реализации поставленных задач. Группировка «Север» действует на Харьковском направлении и отвечает за прикрытие российских приграничных регионов, которые в последние месяцы регулярно подвергаются атакам.

Бои на Харьковском направлении

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путину представили доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения, в том числе на направлениях, где российские подразделения ведут наступательные действия.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину, что в ноябре российские войска заняли Синельниково, Цегельное и Двуречанское в Харьковской области. Подразделения ВС РФ также установили контроль над Волчанском. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что занятие Волчанска создает условия для дальнейшего продвижения российских сил. В начале месяца российские силы заняли несколько населенных пунктов, прилегающих к городу.

Глава государства в свою очередь подчеркнул необходимость обеспечить войска всем необходимым для работы в зимних условиях. Ему также доложили о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области.

Санитарная зона на границе

Идею создания буферной зоны вдоль границы Путин предлагал неоднократно. В марте 2025 года он заявил, что такая зона необходима для защиты российских территорий от обстрелов и действий украинских беспилотников.

До этого, летом 2023 года, Путин упоминал о возможности формирования санитарной зоны на Украине в случае продолжения атак по российской территории. В марте 2024 года он повторил, что такое решение может быть принято, если угроза не будет устранена.

Весной 2025 года президент вновь вернулся к этому вопросу на фоне наступления российских войск в Харьковской области. Тогда он подчеркнул, что создание санитарной зоны должно обеспечить безопасность жителей Белгородской, Курской и Брянской областей.

Путин о положении на фронте

По словам Путина, российские войска удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что успехи в районе Красноармейска позволяют планово выполнять задачи, поставленные в начале специальной военной операции.

Президент назвал происходящее на Украине трагедией для украинского народа и заявил, что ответственность за ситуацию несет «вороватая хунта» в Киеве. По его словам, украинское командование во время боев за Красноармейск не считалось с потерями, препятствовало сдаче военнослужащих в плен и «бросало их на убой».

Путин также привел данные о потерях украинской армии, заявив, что только в боях за Волчанск ВСУ потеряли до восьми тысяч украинских военных, а всего за 18 месяцев боев в этом районе, по оценке российской стороны, украинская армия потеряла около 46% личного состава своей группировки.