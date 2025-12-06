На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии рассказали, как Запад оскорбил Индию на фоне визита Путина

Spiegel: Индию оскорбило давление Запада из-за визита Путина
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Попытки европейских дипломатов выразить свою позицию по украинскому вопросу в индийской прессе в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Индию были восприняты в Нью-Дели как недопустимое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным журнала, незадолго до визита Путина послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместную статью в одной из индийских газет. В материале они охарактеризовали события на Украине как «жестокое нарушение международного права». При этом Индия напрямую упомянута не была, однако, как отмечает Spiegel, индийская сторона сочла такой шаг попыткой давления.

«Индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года», — отмечается в публикации.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию.

