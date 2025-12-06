В МАГАТЭ рассказали о состоянии саркофага над Чернобыльской АЭС

Новый саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,... но также [миссия МАГАТЭ] обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в сообщении агентства.

Специалисты МАГАТЭ рекомендовали продолжить работы над восстановлением и защитой конструкций нового саркофага.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда писали, что саркофаг ЧАЭС был атакован с помощью ударного дрона. Киев пытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметр. Конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.