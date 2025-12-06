На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МАГАТЭ рассказали о состоянии саркофага над Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ: новый саркофаг над ЧАЭС утратил свои основные функции безопасности
Gleb Garanich/Reuters/Архив

Новый саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,... но также [миссия МАГАТЭ] обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в сообщении агентства.

Специалисты МАГАТЭ рекомендовали продолжить работы над восстановлением и защитой конструкций нового саркофага.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда писали, что саркофаг ЧАЭС был атакован с помощью ударного дрона. Киев пытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметр. Конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.

