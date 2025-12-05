На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вырастут минимальные розничные цены на алкоголь

«Ъ»: Минфин России с января 2026 года повысит МРЦ на алкоголь
true
true
true
close
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов России планирует в январе 2026 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным издания, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л составит 409 рублей, что на 17,1% больше год к году. При этом МРЦ для бренди и аналогичной алкогольной продукции может вырасти на 28%, до 605 рублей за 0,5 л. Минимальная стоимость конька и виски может увеличиться 16%, до 755 рублей.

Журналисты отметили, что приведенные расчеты предварительные. Итоговые значения МРЦ могут быть пересмотрены. Они станут известны к концу декабря 2025 года, следует из материала.

В октябре управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что ближе к Новому году спрос россиян на алкогольные напитки повышается на 15-30%, поэтому торговые сети обычно стараются заранее подготовить запасы товаров, чтобы справиться с ажиотажем без значительного роста цен. Однако в этом году стоимость все-таки подрастет, но уже после наступления праздников, что связано с повышением акцизов, отметил эксперт.

Ранее в России призвали запретить наценку на один из продуктов перед Новым годом.

