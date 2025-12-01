«США проиграли, Украина не пошла на уступки». Чем завершились переговоры во Флориде?

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и старший советник Трампа, его зять Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым во Флорида, 30 ноября 2025 года

В минувшие выходные во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие вопросы обсуждали стороны во Флориде, как изменился подход каждой из стран и что будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 30 ноября во Флориде закончились переговоры между Украиной и США по мирному урегулированию конфликта с Россией. Делегациям не удалось согласовать окончательный проект мирного соглашения.

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали экс-министр обороны страны Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИД и разведки.

По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения.

Стороны также обсудили сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к НАТО, сообщает CNN.

«Киев не будут заставлять отказываться от стремления стать членом НАТО официально, в юридическом смысле. Однако, если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — пояснил источник телеканала.

После встречи с украинской делегацией Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер собираются отправиться в Москву для продолжения обсуждений урегулирования конфликта. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие переговоры «очень конструктивными», но заявил, что нужно проработать «непростые вещи».

В свою очередь в Кремле не дали прямой оценки прошедшим переговорам и не ответили на вопрос, ускорится ли переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине после отставки главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

«Посмотрим, практика покажет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Взгляд со стороны

Издание Reuters считает, что ход переговоров изменился в связи со сменой главы делегации с украинской стороны. По мнению агентства, коррупционный кризис, с которым столкнулось руководство Украины, ухудшает переговорные позиции Киева.

При этом принципиальным вопросом, по которому Киев не готов был идти на уступки, были территории. Переговоры фактически полностью были сосредоточены на определении того, где будет проходить фактическая граница с Россией в рамках мирного соглашения. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

«После часа обсуждения в расширенном составе количество участников сократилось до трех официальных лиц с каждой стороны. Линия территориального контроля оставалась практически единственным обсуждаемым вопросом»,

— пишет американское издание.

В свою очередь британская газета The Daily Telegraph отмечает, что Рустем Умеров, который заменил Андрея Ермака, втянут в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке предыдущего главы киевской делегации. Украинского президента раскритиковали за это назначение и обвинили в предпочтении «своих дружков профессионалам».

«Это решение представляет собой тревожный пример приоритета личной преданности над профессиональной компетентностью именно в тот момент, когда Украина меньше всего может себе позволить такую ​​снисходительность», — говорится в материале.

Кто проиграл?

Киев не стал соглашаться на те условия, которые предлагают им американцы, потому что подобные переговоры расшатывают и без того упавший авторитет Зеленского, а также негативно сказываются на позициях ВСУ на фронтах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Киев оказался в тупике, потому что с одной стороны им нельзя соглашаться на те условия, что были бы приемлемы для России, иначе это грозит полным обрушением фронта.

С другой стороны, напряжение внутри общества также растет, ничего хорошего Украину не ждет, если война продолжится, и многие в самой стране это понимают, и считают, что лучше принять эти условия, чем ждать, пока все станет еще хуже», — сказал политолог.

При этом эксперты сходятся во мнении, что переговоры во Флориде закончились фиаско как для американской, так и для украинской стороны.



«В данном случае в большем проигрыше оказались Соединенные Штаты. Украинская делегация не пошла ни на какие уступки, даже несмотря на то, что им пришлось менять главу из-за отставки Ермака», — пояснил «Газете.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

По его мнению, украинцы не пошли на уступки США, потому что надеются на помощь Европы, которым также, как и Киеву, выгодно затягивать переговорный процесс.

«Украинское лобби вместе со своими союзниками в Европе вновь пытается затянуть переговорный процесс. Однако для них в среднесрочной перспективе это тоже проигрышная стратегия. Россия сейчас показывает значимые успехи на поле боя и продвигается на запад, так что чем дольше будет затягиваться переговорный процесс, тем хуже будут итоговые позиции, на которых окажется Украина», — добавил Дудаков.

Соединенные Штаты, очевидно, недовольны тем, что им не удалось добиться быстрого прогресса, так что они усилят давление на Киев по всем направлениям, считает политолог.

«Я не исключаю, что мы увидим расширение всего этого антикоррупционного процесса на Украине. Возможно, что он начнет затрагивать самого Зеленского, потому что у Штатов такие возможности есть. Также не исключаю, что американцы и другие рычаги давления задействуют, в частности, будут перекрывать передачу разведданных», — заключил Дудаков.

В том, что руководство США для давления на Киев может опубликовать полные материалы расследования коррупционной деятельности на Украине, уверен и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он отметил, что сложности в переговорном процессе связаны с тем, что «команда, которая сейчас сидит в Киеве, это не люди президента Дональда Трампа, а люди его предшественника Джо Байдена».

«Команда киевских марионеток сейчас управляется кукловодами из Лондона и континентальной Европы, и все они работают на Демократическую партию США, то есть на врагов Трампа внутри самой Америки.

Отсюда и исходит нежелание Киева подчиняться Вашингтону. Однако они выбрали не тех кукловодов, потому что более сильные сидят как раз в Вашингтоне»,

— сказал политик «Газете.Ru».

Предстоящий визит Уиткоффа

В Кремле подтвердили, что Стивен Уиткофф встретится с президентом Владимиром Путиным 2 декабря во второй половине дня.

«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что Путин примет участие в нескольких совещаниях непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам. Он отметил, что Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет вести их «в мегафонном режиме» через СМИ.

Говоря о предстоящих переговорах США и России некоторые эксперты отмечают, что переговорная позиция Вашингтона была ослаблена неудачей в ходе встреч с украинской делегацией во Флориде.

«Очевидно, что американцы рассчитывали добиться от Украины принципиального одобрения своей программы, после чего можно было бы отправиться в Россию и представить финальный вариант договора. Очевидно, что на текущий момент это уже невозможно»,

— отметил политолог, американист Малек Дудаков.

По его мнению, российская сторона не будет принимать никаких важных решений, пока США и Украина не согласуют свою позицию и не представят единого решения.

В свою очередь член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов считает, что в США понимают, что свою позицию по украинскому вопросу нужно в первую очередь конкретизировать с Россией.

«Уиткофф приезжает к нам, чтобы конкретизировать с Москвой, как с равным партнером, свои позиции. Это хороший политический сигнал, который действительно может положить начало политико-правовому регулированию, по крайней мере, между Вашингтоном и Москвой», — сказал политик.