Россиянам посоветовали топ мест, где провести длинные выходные недалеко от Москвы

Планируя длинные выходные, жители Москвы все чаще выбирают короткие поездки, позволяющие сменить обстановку без длительных перелетов и сложной логистики. По словам директора офиса продаж туристической компании «Содис» Екатерины Рыловой, в радиусе нескольких часов от столицы есть сразу несколько направлений, подходящих как для культурных путешествий, так и для спокойного восстановления или гастрономических маршрутов. О них эксперт рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Хотя Петербург традиционно воспринимают как «летнюю столицу», зимние и весенние длинные выходные город переживает ничуть не хуже. Здесь важно не идти по пути стандартных туристических маршрутов, а заранее продумать программу: тогда никакая питерская хмурость не помешает насыщенному, комфортному отдыху», — объяснила она.

С детьми отлично заходят тематические экскурсии по пушкинским и достоевским местам — они превращают школьную программу в живой, эмоциональный опыт.

«Дети и подростки гораздо легче воспринимают историю, когда гуляют по улице, где «жила та самая героиня», а не читают абзац в учебнике. Для тех, кто замерз или просто хочет другого темпа, в Петербурге всегда найдутся музеи на любой интерес: здесь важно заранее бронировать вход и выбирать авторские программы — очереди в праздничные дни могут быть внушительными», — посоветовала эксперт.

Петербург богат и вечерней программой: камерные театры, спектакли в исторических дворцах, небольшие концертные залы, где атмосфера сама по себе становится частью путешествия. Семьям с маленькими детьми лучше включить в программу интерактивные пространства вроде большого макета России — там можно легко провести пару часов, пока старшие отдыхают или идут на выставку.

«Если хочется добавить активности, можно заглянуть в окрестности города — в районе северных холмов много вариантов для зимнего спорта, прогулок и больших спа-комплексов, где у каждого члена семьи найдется свой «идеальный» формат отдыха», — заявила она.

Казань — не самое близкое к Москве направление, но с учетом скоростных трасс, множества поездов и короткого перелета — это отличная идея для тех, кто хочет ощутимо сменить атмосферу. Единственное обязательное правило: одеться теплее, чем вы бы оделись в Москве. Казанский ветер всегда серьезнее столичного.

«Сам город идеально подходит для тех, кто любит сочетание истории, национальных традиций и яркой гастрономии. Здесь можно побывать и на экскурсии по старинным кварталам, и в мечетях, и в церквях, попробовав настоящую татарскую кухню или посетив мастер-класс по выпечке эчпочмаков. Отлично работает формат «каждый день — новая эмоция»: день в самой Казани, день на острове-граде Свияжске с его уникальной историей, день в Елабуге — спокойном старинном городе над Камой, где сосредоточено сразу несколько необычных музеев», — рассказала специалист.

Если вы путешествуете с подростками, которым интересно образование или технологии, эксперт посоветовала заглянуть в современный кампус недалеко от Казани — это действительно пример нового городского пространства, где будущее уже наступило. Часто такие экскурсии оказываются для семей не менее значимыми, чем классические музеи.

«Если длинные выходные хочется провести спокойно, без длительных дорог, идеальный вариант — подмосковные города на юго-западном направлении: здесь много спа-пространств, санаториев и небольших оздоровительных комплексов. Такой формат особенно любят женщины: можно три дня посвятить себе — массажи, бассейн, банные ритуалы, процедуры — а заодно выбраться в близлежащие культурные точки», — заявила она.

Таруса — почти эталонное направление для отдыха. Небольшой, тихий, художественный город, связанный с Мариной Цветаевой и другими известными именами русской культуры. Если хочется добавить познавательной части, час дороги — и вы в Калуге: музей космонавтики, дом Циолковского, история отечественных космических технологий.

«В ту же поездку можно включить Полотняный завод — место, где можно увидеть и дом семьи Гончаровых, и старинные цеха по производству бумаги, а заодно поучаствовать в мастер-классе. Такой формат чаще всего нравится семьям: дети заняты, взрослые отдыхают и при этом получают эмоции, которых нет в обычной городской рутине», — считает Рылова.

Если душа просит настоящей зимы — с историческими кварталами, скрипящим снегом и северной архитектурой, — эксперт советует Вологду. Здесь можно спокойно гулять по старинным улицам, заходить в монастыри, изучать местные музеи и — что важно — отдыхать без столичной толпы. На следующий день хорошо съездить в музей-деревню под открытым небом: это погружение в культуру северного крестьянского быта, причем экскурсоводы проводят программы почти как театральные выступления. Для детей есть мастер-классы по изготовлению сливочного масла — отличное сочетание истории и практики.

«Для тех, кто хочет выделить всего день-два, идеально подходят Тула и Коломна. Эти города — про локальную гастрономию и ремесленные традиции: тульские пряники, самовары, оружейная история; коломенская пастила, калачи и атмосферные музейные кварталы. По пути можно легко включить в маршрут Ясную Поляну — место, где природа и классика русской литературы соединяются очень органично», — посоветовала эксперт.

