Синоптик рассказал, ждать ли снега в Москве в ближайшее время

Вильфанд: снега в Москве точно не будет как минимум до середины декабря
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря.

По словам синоптика, на следующей неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области.

«Кое-где в Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более одного сантиметра по высоте», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

5 декабря Вильфанд говорил, что к концу недели в Сибири похолодает до -35... 40°C. По его словам, морозы до -40°C установятся из-за захода воздуха со стороны Северного Ледовитого океана. Он уточнил, что сейчас на территории Сибири на 8-10°C теплее нормы, но в начале следующей недели будет на 20°C холоднее. К примеру, на юге Красноярского края ожидаются морозы до -40°C.

Ранее Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды.

