Новые самолеты, ракеты и 7000 солдат: Франция готова вмешаться в конфликт на Украине

Во Франции заявили о готовности разместить войска на Украине в 2026 году

Франция официально объявила о планах размещения своих войск на Украине в 2026 году. Генштаб сухопутных войск республики готов отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих. Кроме того, Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» анонсировал поставку Украине ракет Aster и самолетов Mirage. Владимир Зеленский подчеркнул, что союзники Украины согласовали решения, которые «могут помочь», но отказался их раскрывать, «чтобы Путину было сложнее». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Франция готова развернуть свой военный контингент на территории Украины в 2026 году, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль.

«В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины», — цитирует его BFMTV.

Шилль подчеркнул, что Франция может отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих «с поэтапным графиком готовности от 12 часов до пяти дней, в том числе для проведения суверенных национальных миссий». По его словам, армия готова одновременно управлять тремя оперативными направлениями, среди которых возможное развертывание контингента на Украине.

Таким образом Франция посылает «четкий сигнал»: Париж готов вмешаться в российско-украинский конфликт, резюмировал BFMTV.

Аналогичное заявление на этой неделе сделал глава минобороны Великобритании Джон Хили. По его словам, Лондон планирует разместить войска на Украине после подписания мирного соглашения. Однако они будут дислоцированы вдали от линии фронта и станут участвовать в подготовке украинских сил. Великобритания готовится потратить на эти цели более $134 млн (почти 11 млрд рублей), пишет Bloomberg.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине свои вооруженные силы после прекращения огня. При этом он отказался перечислить эти страны и назвать примерную численность контингента.

«Чтобы Путину было сложнее»

Макрон на очередной встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, которая прошла в Лондоне 24 октября, анонсировал поставку Украине зенитных ракет Aster и истребителей Mirage. Запись его выступления опубликована на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения [украинских военных] и направим дополнительные самолеты Mirage», — отметил Макрон.

По словам французского лидера, Париж совместно с участниками коалиции также «объявит о дополнительных инициативах» . Однако Макрон не стал конкретизировать свою мысль.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что «коалиция желающих» согласовала решения, которые «могут помочь».

«Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее», — написал он в своем Telegram-канале.

Также на встрече «коалиции желающих» поднимался вопрос и об отправке Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk. Однако генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что такое решение может принять только Вашингтон, альянс не может на это повлиять.

Кроме того, 22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года.

«Непредсказуемые последствия»

Войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин 5 сентября.

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и все», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание, что появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО чревато «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

Кроме того, Кремль осуждает оказание военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал: «Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции».