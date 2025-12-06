Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы раздались в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастов, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

2 декабря российские военные нанесли массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов-камикадзе «Герань». На опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

