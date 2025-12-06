На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА

Малков: обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, пожар потушен
Телеграм-канал Shot

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники, обломки которых упали в нескольких районах Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал он.

По его словам, на местах ЧП работают оперативные службы.

До этого SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара БПЛА типа «Лютый». При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи.

В ночь на 20 ноября в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. Позднее Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

Ранее Кадыров пообещал жесткий ответ на атаки по Грозному.

