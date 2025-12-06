В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники, обломки которых упали в нескольких районах Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал он.

По его словам, на местах ЧП работают оперативные службы.

До этого SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара БПЛА типа «Лютый». При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи.

В ночь на 20 ноября в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. Позднее Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

Ранее Кадыров пообещал жесткий ответ на атаки по Грозному.