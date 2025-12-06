На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какую икру не стоит покупать

В Роспотребнадзоре призвали отказаться от покупки красной икры с добавкой Е-239
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян отказаться от покупки красной икры с добавкой Е-239. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что указанный консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ. Специалисты рекомендовали воздержаться от покупки икры на рынке или у частных лиц.

«Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали покупателям обращать внимание на внешний вид и состояние упаковки продукта — крышка банки не должна быть вмятой или вздутой, а икра должна полностью заполнять банку. Икринки натурального продукта — мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и трещин.

3 декабря в аналитической компании NTech заявили, что в России за девять месяцев текущего года продажи красной икры упали на 45,1% в натуральном выражении, и на 10,1% в стоимостном.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает, что оптовые цены на икру могут вырасти, но на рознице в предновогодний период это должно сказаться в меньшей степени.

Ранее стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%.

