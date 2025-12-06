Роскомнадзор оценил возможность разблокировки Roblox в России

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — сказал представитель Роскомнадзора.

4 декабря адвокат Олег Зернов заявил, что действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами. Юрист не исключил, что блокировку могут снять в случае, если компания изменит свою политику и начнет выполнять предписания законодательства РФ. Он добавил, что в данном контексте речь идет о системе модерирования потенциально опасного контента.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

В игре нет ни сюжета, ни определенного жанра, однако Россия вошла в топ-3 стран по числу посетителей этого онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

