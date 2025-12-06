Аналитик рассказал, почему доллар в конце года ослабевает, а рубль укрепляется

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал агентству «Прайм», почему курс рубля в конце года укрепляется.

По словам финансиста, в пользу укрепления рубля действует макроэкономическая стабильность, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля во внешнеэкономических расчетах.

«Более того, ежедневная продажа иностранной валюты в декабре выросла до максимального значения 14,5 миллиардов рублей», — отметил Шнейдерман.

Он уточнил, что все эти факторы будут оказывать весомую поддержку курсу рубля до решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что решение Центробанка снять валютные ограничения было логичным и связано с укреплением рубля.

Банк России с 8 декабря отменяет ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц из дружественных стран, сообщил регулятор. В ЦБ пояснили, что решение связано со стабильной ситуацией на валютном рынке: ранее действовавшие лимиты на зарубежные переводы в иностранной валюте для резидентов и нерезидентов из дружественных юрисдикций больше применяться не будут.

