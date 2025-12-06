В Госдуме предупредили об опасности новогодних открыток

Мошенники начали активно рассылать россиянам фальшивые «новогодние открытки», которые маскируются под праздничные изображения, но на деле содержат программы для кражи данных. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, в преддверии праздников аферисты традиционно усиливают активность, рассчитывая на снижение бдительности граждан, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления.

Депутат пояснил, что под видом новогодних картинок, анимаций или видео могут скрываться программы для кражи персональных данных, установки скрытого доступа или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и другой конфиденциальной информации, что несет риск серьезных финансовых потерь, предупредил Немкин.

Он рассказал, что современные технологии позволяют создавать крайне правдоподобные сообщения: мошенники используют нейросети для генерации праздничных картинок, подделывают аватары, а также создают копии аккаунтов знакомых путем взлома их мессенджеров. Из-за этого фальшивые поздравления становятся практически неотличимыми от настоящих.

Депутат призвал граждан быть внимательными: не открывать вложения и ссылки от незнакомых отправителей, а при получении необычных поздравлений от знакомых уточнять их подлинность.

До этого сообщалось, что в преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы.

Ранее профессор объяснил, как обезопасить квартиру от воров в новогодние каникулы.