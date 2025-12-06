На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили об опасности новогодних открыток

Депутат Немкин предупредил об опасных новогодних открытках от мошенников
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники начали активно рассылать россиянам фальшивые «новогодние открытки», которые маскируются под праздничные изображения, но на деле содержат программы для кражи данных. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, в преддверии праздников аферисты традиционно усиливают активность, рассчитывая на снижение бдительности граждан, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления.

Депутат пояснил, что под видом новогодних картинок, анимаций или видео могут скрываться программы для кражи персональных данных, установки скрытого доступа или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и другой конфиденциальной информации, что несет риск серьезных финансовых потерь, предупредил Немкин.

Он рассказал, что современные технологии позволяют создавать крайне правдоподобные сообщения: мошенники используют нейросети для генерации праздничных картинок, подделывают аватары, а также создают копии аккаунтов знакомых путем взлома их мессенджеров. Из-за этого фальшивые поздравления становятся практически неотличимыми от настоящих.

Депутат призвал граждан быть внимательными: не открывать вложения и ссылки от незнакомых отправителей, а при получении необычных поздравлений от знакомых уточнять их подлинность.

До этого сообщалось, что в преддверии зимних праздников мошенники создали сеть из десятков Telegram-каналов, через которые заманивают жертв, обещая им низкие цены на красную икру и другие рыбные деликатесы.

Ранее профессор объяснил, как обезопасить квартиру от воров в новогодние каникулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами