Кадыров обратился к украинцам после атаки на Грозный

Кадыров призвал украинцев выйти и сказать свое слово против Зеленского
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал украинцев выйти и «сказать свое слово».

«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас они растаскивают, все один раз выходите и скажите свое слово <...> Если хоть один мужчина есть в Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ», — заявил Кадыров.

Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского «бандитом».

До этого Кадыров пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ) «жесткий ответ» на атаки по высоткам в центре Грозного.

Он уточнил, что российские атаки будут направлены на военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Кадыров обратился к украинским войскам с призывом определить место для встречи «лицом к лицу», если те считают себя «воинами».

Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника на одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Кадыров назвал это «показателем бессилия» и пообещал, что ответ «не заставит себя долго ждать».

Ранее в Госдуме высказались об ударе ВСУ по Грозному.

