Россиянам объяснили, почему не нужно опасаться слежки со стороны городских камер

Эксперт Малышев: видеонаблюдение обеспечивает безопасность, а не тотальный контроль
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Видеонаблюдение уже многие годы является повседневной частью городской среды, однако тема страха перед «тотальной слежкой» и несанкционированным доступом к личным данным по-прежнему актуальна. Зачастую эти страхи связаны с непониманием, как именно работает видеонаблюдение в городе, «Газете.Ru» рассказал Илья Малышев, руководитель направления развития продуктов видеонаблюдения RVi Group.

Городские камеры решают две ключевые задачи. Первая — безопасность: фиксация правонарушений, поиск людей, контроль поведенческих сценариев в общественных пространствах. Вторая — управление городом: анализ загруженности дорог, транспорта, пешеходных потоков, использование городских территорий, контроль работы систем умного города для обеспечения их работоспособности. Данные с камер подсказывают, что в опасных зонах стоит улучшить освещение, поставить пешеходный переход, где стоит разбить парк, объяснил Малышев.

«В этом ключе основной источник тревоги — система распознавания лиц, — обычно воспринимается совершенно не в том функционале, который он несет. Здесь важно разделить бытовые представления и реальный принцип работы», — рассказывает эксперт. Камера не «запоминает» лицо человека. Камера делает запись и преобразует полученные изображения в векторный формат, а затем передает данные в центр обработки. Если есть специальный запрос, этот вектор проходит анализ, и на основе критериев запроса аналитик выделяет из него подходящие объекты, а затем сопоставляет их с объектом поиска. Все данные система воспринимает как массив обезличенных объектов, не сохраняя в виде персональных профилей — и если совпадений по поиску нет, она проходит мимо, не формируя из данных никакого «досье».

«То есть за пределами конкретно созданного запроса никакая информация о человеке не фиксируется. И не стоит забывать, что этот запрос может быть подан для поиска заблудившегося пожилого человека или потерявшегося ребенка — когда нужно восстановить маршрут или определить, где последний раз видели человека», — пояснил специалист. В таких ситуациях видеозаписи позволяют сузить область поиска за минуты и успеть предотвратить трагедию.

«Миф о тотальной персональной слежке держится еще и на непонимании масштаба. Чтобы в реальном времени отслеживать траекторию каждого горожанина, нужна не только сеть камер, но и колоссальные вычислительные мощности, хранилища и, главное, юридические основания для такой обработки данных, а для этого нет необходимости», — отметил эксперт.

На практике системы настроены на решение конкретных задач: обнаружить нарушителя, зафиксировать факт происшествия, посчитать поток людей или машин, установить маршрут человека для его поисков и спасения. В этом смысле камера скорее «датчик события», чем «цифровой приставленный надсмотрщик».

Современные камеры защищены от несанкционированного доступа и утечек — поэтому жители могут быть уверены, что видеонаблюдение работает в строго определенных рамках. Оно не создает рисков для граждан, а, наоборот, обеспечивает безопасность и поддерживает работу городской инфраструктуры, и делает город более предсказуемым и комфортным для его жителей, заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как проверить, следят ли за вами через камеру и микрофон.

