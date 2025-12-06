Винодел рассказал, как появился миф о пользе ежедневного бокала вина

О том, есть ли польза от ежедневного бокала вина, «Газете.Ru» рассказал Евгений Стржалковский, владелец итальянской винодельни Scarpa.

По словам эксперта, в странах Европы, особенно в Италии и Франции, давно укоренилось убеждение, что ежедневный бокал вина полезен для здоровья. На самом деле, однозначного ответа на этот счет не существует.

Он отметил, что вино веками было частью гастрономической культуры винодельческих регионов и воспринималось незаменимым сопровождением трапезы. Научное объяснение этому вполне логично: красные вина богаты танинами, которые взаимодействуют с белками и гармонично сочетаются с мясной кухней, а белые — обладают яркой кислотностью, благодаря которой идеально подходят к морепродуктам и жирным блюдам.

«На протяжении веков, когда качественная питьевая вода была редкостью, люди выбирали вино как наиболее безопасную альтернативу. Лекари настаивали его на травах и меду, позже появились методы дистилляции, а вместе с ними — настойки, ликеры и бальзамы. В известном бургундском госпитале Hospices de Beaune вино применялось как лекарственное средство, а многие жители, желавшие получить уход в старости, завещали заведению земли и виноградники. Вино постепенно становилось неотъемлемой частью повседневности. Показатель 1965 года во Франции — около 160 литров вина на человека в год — сегодня выглядит фантастическим», — рассказал он.

В конце XX века популярность темы «польза вина» снова выросла. В начале 1990-х Мишель Монтиньяк публикует книгу о «чудесных свойствах» напитка. Автор даже посвящает книгу бабушке, которая ежедневно выпивала бокал вина и прожила 102 года. На этом фоне исследования 1980-х о сниженной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во Франции казались убедительным аргументом. В 1991 году профессор Серж Рено сравнивает показатели двух стран: 143 случая заболеваний на 100 000 человек во Франции против 315 в США. Так появился термин — «французский парадокс», объясняющий статистику винной культурой. Продажи вина в Америке резко взлетели.

«Позже пришли открытия о ресвератроле (природный антиоксидант из кожуры винограда, которому приписывают благоприятное влияние на сердце). Даже сторонники умеренного потребления признавали: важно понимать, где проходит граница. Монтиньяк в своей книге уделяет отдельную главу рискам, включая возможные канцерогенные свойства алкоголя. В механизмах воздействия много неясно, и по мере появления новых исследований различия в рекомендациях только росли. В разных странах вводили собственные нормы «безопасных доз», которые, по сути, лишь усиливали путаницу», — заявил эксперт.

Эти заявления вызвали шок у производителей вина по всему миру. Под угрозой оказались традиции, экономика целых регионов и привычный уклад жизни винодельческих стран. Профессиональные сообщества, включая Международную академию вина (AIV) и Итальянский союз вин (UIV), пытаются оспорить выводы, указывая на культурную роль напитка и сомнительность некоторых исследований. Международная академия вина и Итальянский союз вин обратились к ООН, где 25 октября 2025 года была представлена декларация об употреблении алкоголя. Декларация оказалась менее ограничительной: она разделяет понятия «умеренного потребления» и злоупотребления, что многие виноделы восприняли как важную победу. Однако позиция ВОЗ остается жесткой и неизменной.

Евгений Стржалковский финализирует: «Исследования появляются и у сторонников полного запрета, и у защитников вина — и как правило, они противоречат друг другу. Публикуются книги, например, работы американского журналиста Тони Эдвардса «Очень хорошие новости о вине», проводятся конференции, продолжаются научные споры. Борьба за восприятие вина идет активная, и ни ценители, ни производители не готовы отказываться от напитка. Единственный пункт, который сегодня признают все стороны: чрезмерное, регулярное и неконтролируемое употребление алкоголя в любых формах действительно вредит здоровью».

