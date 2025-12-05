«Для Европы это уже пассивы». Конфискует ли Запад российские активы?

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 декабря обсудят с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана. Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что России не вернут ее активы, и объяснил почему.

Внутри Евросоюза нет единогласного мнения относительно конфискации российских активов и последующей выдачи «потенциального репарационного кредита» Украине из этих средств. Самый большой объем российских денег (€191 млрд) находится под юрисдикцией площадки Euroclear в Бельгии, глава которой также выступила против плана Еврокомиссии (ЕК).

Где находятся российские активы? Весь объем замороженных российских активов, которые до 2022 года находились под управлением Банка России, на начало военной операции составлял порядка €260 млрд.



При этом в общем доступе есть не все точные данные о том, сколько средств и в какой стране хранятся.



Известно, что стран, в банках и других финансовых институтах которых находятся замороженные российские резервы, не менее десяти: Бельгия, Франция, Люксембург, Швейцария, Великобритания, США, Канада, Япония, Германия и Австралия.



Бельгийский депозитарий Euroclear располагает примерно €191 млрд замороженных активов России, из них €180 млрд принадлежат Центробанку РФ.



В Японии хранится порядка €28 млрд российских активов, во Франции €22 млрд, в Канаде €26 млрд, в Великобритании €10 млрд, в Швейцарии €8 млрд и около €4 млрд в Соединенных Штатах.

Предложение ЕК об экспроприации российских активов нереалистично, заявила глава Euroclear Валери Урбен. Она отметила, что план Еврокомиссии грозит банкротством Euroclear и будет оспорен в суде.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что позиция правительства остается «разумной и конструктивной», так как страна не намерена принимать на себя «безответственные риски» после конфискации активов России.

Помимо Бельгии, против этих планов выступают Венгрия и Словакия. Однако для одобрения плана ЕС потребуется лишь квалифицированное большинство голосов государств-членов.

В пятницу, 5 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Бельгию для встречи с премьер-министром страны, в ходе которой обсудят позицию государства по вопросу российских активов.

Мерц, который всегда был ярым сторонником использования российских активов для помощи Украине, заявил журналистам, что он «очень серьезно» относится к опасениям бельгийского премьера и попытается обсудить их на пятничной встрече.

3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации.

Условия конфискации

Выступая в парламенте Бельгии, премьер-министр Барт Де Вевер подчеркнул, что использование российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, возможно только при выполнении трех условий.

Первым условием он назвал распределение рисков: «Бельгия никогда не будет нести риски такой операции самостоятельно». Он также напомнил о действующих соглашениях о защите инвестиций, которые предусматривают значительные штрафы за незаконную экспроприацию.

Второе условие касается ликвидности и защиты от рисков. Премьер считает, что Euroclear должен иметь достаточные финансовые ресурсы для покрытия возможных потерь. Третьим условием является «честное распределение расходов» между всеми государствами ЕС, которые располагают российскими активами.

Ранее Еврокомиссия предложила несколько вариантов передачи денег Украине, включая «репарационный кредит», обеспеченный российскими активами. МИД Бельгии назвал эту схему «максимально рискованной» и предложил искать другие источники, указывая на репутационные и юридические последствия.

Евросоюз пока еще не может решить для себя проблему с конфискацией российских активов из-за ограничительных законов, пояснил «Газете.Ru» директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.

«Без нарушения закона отобрать российские активы за границей невозможно. Конечно, сейчас эти законы Еврокомиссия может и изменить, но какой сильный это будет репутационный удар», — сказал экономист.

По его мнению, спор о передаче российских активов Украине теоретически можно было бы решить через суд, но и здесь есть проблемы.

«Не существует в Европе суда, который бы рассматривал имущественные споры между Украиной и Россией. В данном случае пострадавшей стороной считает себя Украина и хочет получить российские деньги, но для этого нужен международный суд, который бы одновременно признавала и Россия, и Украина», — пояснил Зубец.

Среди экспертного сообщества есть и менее оптимистичные предположения. Так, политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Россия вряд ли когда-то получит обратно свои деньги, потому что европейцы их уже давно потратили .

«Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета. Ни того ни другого европейцы сейчас делать не собираются», — сказал политолог.

Он считает, что Бельгия не хочет давать репарационный кредит Украине под российские активы, потому что их попросту нет и никто не сможет гарантировать, что потом выданные деньги Киев вернет.

«Еврокомиссия утверждает, что обеспечением кредита послужат российские активы, но там никаких активов нет, там есть только обязательства Европы. Кроме того, подобная схема нарушает правила европейского центрального банка о невозможности предоставлять кредиты непосредственно государственным или блоковым структурам. Они могут предоставлять кредиты только банкам, а ни один банк, судя по всему, вот из европейских крупных, на себя не взял обязательство обеспечить эту сделку», — пояснил Дробницкий.

Урсула фон дер Ляйен сейчас пытается решить сразу две задачи — списать этот пассив и откуда-то все-таки вынуть деньги на поддержку Украины, считает политолог.

«Предлагали уже на всех поделить обеспечение кредита Украине, но не все могут предоставить финансы. Однако самая большая надежда по-прежнему на США и их обещанные еще [экс-президентом США Джо] Байденом $55 млрд. Поэтому Евросоюзу сейчас главное продержаться самим и поддерживать Украину этот срок Трампа, а потом содействовать Демократической партии на выборах. Либо же надеяться, что на Трампа в итоге надавит конгресс», — заключил Дробницкий.

Помощь от США?

Агентство Bloomberg сообщило, что США лоббировали несколько стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы Европейской комиссии по конфискации замороженных активов РФ для финансирования Украины. По данным агентства, американская сторона настаивает на использовании российских активов для достижения мира на Украине, а не продолжения боевых действий.

В первоначальном плане из 28 пунктов, который представила американская сторона, действительно было прописано будущее использование российских активов, напомнил американист Дробницкий.

«Половину активов Штаты предлагали использовать в совместных американо-российских инвестиционных проектах, а другую половину отправить на восстановление Украины. Однако всем сейчас понятно, что соглашение не будет заключено быстро и вопрос остается в подвешенном состоянии», — сказал политолог.

По его мнению, подобные статьи в Bloomberg скорее нужны для отвлечения внимания и являются частью большой медийной игры между евроатлантической и америкоцентричной фракциями.

С другой стороны, существует вероятность, что конфискация российских активов в пользу «репарационных» кредитов для Киева может привести к срыву мирной сделки по Украине. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Борис Межуев.

«Я уверен, что конфискация российских активов будет воспринята Москвой как жесткий шаг в сторону эскалации. Так что опасения премьер-министра Бельгии совершенно верны. В Европе попросту не верят, что мирный план может быть заключен в скором времени, а потому продолжается процесс помощи Киеву, а на это нужны деньги», — сказал политолог.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что Соединенные Штаты отказались от прямого давления на Киев и не поставили жестких временных рамок для заключения соглашения.

«Трамп решил не продавливать мирный план для европейцев и украинцев, хотя на последних мог бы воздействовать. В этой ситуации Европа посчитала, что перспектива мира откладывается, а значит Киеву надо помогать деньгами и закупкой оружия у американцев. Все это европейцы на свои деньги больше делать не могут, а потому остается использовать только российские активы», — заключил Межуев.

Ответ России

Москва неоднократно предупреждала о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами: реакция последует не только со стороны России, но и со стороны других государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка».

«Здесь, я считаю, история беспрецедентная. Как еще публично они это обсуждают, пытаются найти хоть что-то, к чему это можно было бы привязать, и понимая, что никакого основания правового у этого нет, сбивают уже не коалиции, а какие-то воровские группировки», — сказала Захарова.

Она также рассказала, что Москва ведет подготовку пакета ответных мер в отношении Евросоюза на случай фактического воровства замороженных российских активов.

В свою очередь в Госдуме предупредили, что конфискация российских активов несет за собой не только репутационные риски для стран Евросоюза, но и угрозу срыва мирной сделки.

«В случае, если российские активы будут конфискованы, Москва может заморозить переговорный процесс по мирному плану. Кроме того, мы точно будем обращаться в международные суды и широко освещать данную ситуацию, чтобы нанести как можно больший репутационный ущерб Европе», — подтвердила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

При этом, по ее мнению, не многие страны Евросоюза согласятся стать первыми, кто одобрит конфискацию активов, потому что им же первым придется нести ответственность после окончания украинского конфликта.