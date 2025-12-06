На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области уничтожили беспилотник ВСУ

Миляев: средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Тульской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки БПЛА типа «Лютый». При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи.

4 декабря Миляев сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили здание детского сада в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.

Ранее Кадыров пообещал жесткий ответ на атаки по высоткам в центре Грозного.

Атаки БПЛА на Россию
