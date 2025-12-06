Бойцы российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 25 беспилотников самолетного типа и 67 ударных гексакоптеров «Баба-яга», запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, пишет ТАСС.

Также в зоне ответственности «Запада» ВСУ потеряли более 230 солдат, один танк и четыре боевые машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять полевых складов боеприпасов.

По словам Шарова, за минувшие 24 часа российские военные поразили живую силу и технику противника в районах Купянска-Узлового, Синьково, Благодатовки и Моначиновки Харьковской области.

До этого сообщалось, что десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии создали многоуровневую систему противодействия украинским беспилотникам на левом берегу Днепра. Система доказала свою эффективность — только в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 гексакоптеров ВСУ.

На днях российский отряд спецназа «Анвар» объявил охоту на расчеты элитных украинских подразделений беспилотных летательных систем, в том числе из группы «Мадьяра».

Ранее командир ВСУ рассказал о нехватке беспилотников на гуляйпольском направлении.