На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали средний размер пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: средняя пенсия в РФ в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия».

По словам Говырина, средний размер страховой пенсии по старости в России достигнет 27 тысяч рублей.

Он уточнил, что рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации, выплаты планируют увеличить на 7,6%, это коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров.

Под индексацию не попадут региональные надбавки и социальные выплаты, отметил Говырин.

6 декабря зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что российские пенсионеры могут увеличить размер выплат в 2026 году, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

По словам депутата, пенсионеры должны подать соответствующее заявление до 31 декабря 2025 года, чтобы увеличить пенсию по старости в следующем году. Также выплата увеличится для тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформит в декабре первую группу инвалидности.

Ранее эксперт назвал размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами