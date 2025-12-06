В Госдуме назвали средний размер пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: средняя пенсия в РФ в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей

Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия».

По словам Говырина, средний размер страховой пенсии по старости в России достигнет 27 тысяч рублей.

Он уточнил, что рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации, выплаты планируют увеличить на 7,6%, это коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров.

Под индексацию не попадут региональные надбавки и социальные выплаты, отметил Говырин.

6 декабря зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что российские пенсионеры могут увеличить размер выплат в 2026 году, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

По словам депутата, пенсионеры должны подать соответствующее заявление до 31 декабря 2025 года, чтобы увеличить пенсию по старости в следующем году. Также выплата увеличится для тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформит в декабре первую группу инвалидности.

