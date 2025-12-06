На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Рязани произошла серия взрывов

SHOT: в Рязани произошла серия взрывов, слышна сирена
Евгений Биятов/РИА Новости

В Рязани произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники над городом.

Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и западной части Рязани. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки БПЛА типа «Лютый». При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи.

В ночь на 20 ноября в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. Позднее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

Ранее в Рязани ограничили движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА.

