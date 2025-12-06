На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили бесплатно обследовать детей на уровень витамина D

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил бесплатно проверять детей на витамин D
Shutterstock

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвинул инициативу о бесплатном обследовании детей на уровень витамина D и последующем обеспечении бесплатными лекарственными препаратами или БАДами в лечебных дозах. Об этом говорится в письме Чернышова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам Чернышова, тотальный дефицит витамина D среди населения России представляет собой значительный риск для долгосрочного здоровья нации, особенно для подрастающего поколения.

«Практически вся территория нашей страны расположена в зоне низкой инсоляции, что делает невозможным адекватный синтез витамина D в период с конца осени по раннюю весну. При этом витамин D критически важен не только для минерального обмена, но и для иммунной, сердечно-сосудистой, репродуктивной систем, играет роль в профилактике депрессивных состояний и тяжелых инфекционных заболеваний», — указал Чернышов.

Как отметил вице-спикер Госдумы, у 51% обследованных по всей России граждан был выявлен дефицит витамина D, при этом ситуация остается стабильно негативной на протяжении последних трех лет, а наиболее уязвимой группой оказались несовершеннолетние.

«Прошу рассмотреть возможность запуска целевой сезонной (октябрь-март) федеральной программы, которая предусматривает организацию бесплатного профилактического скрининга уровня витамина D у несовершеннолетних граждан (в возрасте до 18 лет) в рамках диспансеризации или по направлению педиатра с последующим обеспечением бесплатными лекарственными препаратами или БАД витамина D в лечебных дозах для лиц с диагностированным дефицитом», — предложил Чернышов.

Ранее врач объяснила, как правильно принимать витамины В3 и В5.

