«Экономический тупик». Фон дер Ляйен предрекла Украине финансовый крах без помощи ЕС

Фон дер Ляйен представила варианты экспроприации активов России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Yves Herman/Reuters
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля».

Украина в следующем году может оказаться в экономическом тупике. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем письме лидерам Евросоюза (ЕС), пишет Politico.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — отмечается в документе.

На фоне увеличения затрат на боевые действия «финансовая устойчивость Украины уменьшается», заметила глава ЕК.

По информации Financial Times и Reuters, в своем письме фон дер Ляйен предложила три основных варианта денежной помощи Киеву на €135,7 млрд: поддержку, которая будет финансироваться членами ЕС за счет грантов; кредит, финансируемый ЕС за счет заимствований на финансовых рынках; кредит, связанный с замороженными российскими активами.

Однако для предоставления помощи Украине на основе грантов нужен минимальный годовой объем поддержки в размере €45 млрд. В этом случае нагрузка для государств может составить от 0,16% до 0,27% ВВП в год, отмечается в письме.

«Эти три варианта не являются взаимоисключающими. Их можно комбинировать или применять последовательно», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Инициативу нужно согласовать на саммите ЕС в середине декабря. Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что ЕС решит проблему с продолжением финансирования Украины до этого саммита объединения.

Письмо фон дер Ляйен было встречено в Брюсселе неоднозначно. Некоторые дипломаты выразили сомнение в том, что документ представляет собой «существенный прогресс на пути к скорейшему решению».

Опасения Бельгии

Тем временем ЕК заверила Бельгию, что она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля», если российские активы, хранящиеся в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear, предоставят в кредит Украине, пишет Politico.

Фон дер Ляйен в своем письме заявила, что страны ЕС готовы взять на себя риски, связанные с ответными действиями России.

«Гарантии также будут связаны с рисками, вытекающими из двусторонних инвестиционных договоров, связанных с иммобилизацией российских суверенных активов», — написала фон дер Ляйен.

Этот вопрос вызывает «серьезную обеспокоенность» Бельгии, которую связывает двусторонний инвестиционный договор с Россией, впервые подписанный в 1989 году. Брюссель опасается, что использование этих активов может подвергнуть его риску российских судебных исков как внутри страны, так и за рубежом.

Альтернативное мнение

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком считает, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении ближайшего окружения президента Владимира Зеленского выгодно и властям ЕС, и Международному валютному фонду (МВФ), поскольку они хотят перестать финансировать Киев.

«После антикоррупционного расследования НАБУ и побега одного из партнеров [Владимира] Зеленского в Израиль (речь о совладельце компании «Квартал 95» Тимуре Миндиче. — «Газета.Ru») МВФ и ЕС используют расследование НАБУ, чтобы больше не отправлять деньги на Украину. Это конец», — написал он в социальной сети X.

Такое решение может быть связано с заявлением Euroclear, которая пригрозила подать в суд на ЕС в случае изъятия российских активов, добавил Дотком.

Газета The Washington Post подчеркнула, что коррупционный скандал на Украине «бросает зловещую тень» на планы европейских стран направить в Украину крупный поток денег и стремление Киева вступить в ЕС. По информации Politico, ЕС хочет получить от Киева гарантии насчет расходования денежной помощи, которую он предоставит в будущем.

