Российские десантники выстроили систему противодействия дронам ВСУ на левом берегу Днепра

Десантники ВС РФ выстроили систему противодействия дронам ВСУ на Днепре
Евгений Биятов/РИА Новости

Десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии создали многоуровневую систему противодействия украинским беспилотникам на левом берегу Днепра. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник ПВО полка с позывным «Тор».

По его словам, эта система начинается на передовой и заканчивается тыловыми районами.

«Тор» рассказал, что в системе задействованы различные подразделения: операторы дронов, которые выполняют тараны и перехваты украинских гексакоптеров, посты воздушного наблюдения, а также специально оборудованные «коридоры безопасности» на открытых участках местности.

Система доказала свою эффективность — только в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После выстраивания данной системы здесь очень сильно поменялось все. Здесь мы ему (противнику — прим. ред.) жизни не даем», — добавил «Тор».

На днях российский отряд спецназа «Анвар» объявил охоту на расчеты элитных украинских подразделений беспилотных летательных систем, в том числе из группы «Мадьяра».

Ранее командир ВСУ рассказал о нехватке беспилотников на гуляйпольском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
