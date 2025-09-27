❗ Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа Чувашской Республики. По сообщению главы региона Олега Николаева, люди не пострадали, предприятию причинен незначительный ущерб, его работа приостановлена.
Украина стала одним из основных поставщиков дронов-«камикадзе» террористическим группам по всему миру, заявил премьер Мали Абдулайе Маига на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«После террористического нападения на патруль сил обороны в 2024 году Мали осудило этот инцидент, а также позицию украинских официальных лиц, публично заявивших о своей причастности к теракту. Из этого нетипичного поведения мы сделали вывод, что украинские официальные лица перепутали международную сцену с театральной», — заявил он.
В августе прошлого года Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обосновав это тем, что украинская сторона обучает и поддерживает сепаратистов-туарегов.
В районе Кировска в Донецкой народной республике военнослужащие группировки войск «Запад» завершают зачистку территории от остатков подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, бойцы подразделения смогли улучшить свое тактическое положение в городе при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.
Два нестационарных торговых объекта повреждены при падении обломков сбитых беспилотников в Красноармейском районе Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших нет.
В Воронежской области при отражении атаки украинских дронов пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В Брянской области после отражения атаки украинских беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Ростовской области ночью отражена массированная атака дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотники были сбиты и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
«В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», —написал он.
Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины у села Андреевка Сумской области, украинские военные понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно», — сказал собеседник агентства.
Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани, к восьми утра их сняли, сообщили в Росавиации.
Украинские военные оставили село Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села, сообщает ТАСС.
За ночь дежурные силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщает Минобороны РФ.
27 дронов сбили над Ростовской областью, 8 — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской областью, два – над Курской областью и один — над Белгородской областью.