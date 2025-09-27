На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

За ночь силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников. Военная операция, день 1312-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1312-й день
Алексей Коновалов/ТАСС
За ночь силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, сообщает ТАСС. Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани, сейчас их сняли. Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины у населенного пункта Андреевка Сумской области, сообщили в Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:38

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа Чувашской Республики. По сообщению главы региона Олега Николаева, люди не пострадали, предприятию причинен незначительный ущерб, его работа приостановлена.

09:26

Украина стала одним из основных поставщиков дронов-«камикадзе» террористическим группам по всему миру, заявил премьер Мали Абдулайе Маига на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

«После террористического нападения на патруль сил обороны в 2024 году Мали осудило этот инцидент, а также позицию украинских официальных лиц, публично заявивших о своей причастности к теракту. Из этого нетипичного поведения мы сделали вывод, что украинские официальные лица перепутали международную сцену с театральной», — заявил он.

В августе прошлого года Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обосновав это тем, что украинская сторона обучает и поддерживает сепаратистов-туарегов.

09:14

В районе Кировска в Донецкой народной республике военнослужащие группировки войск «Запад» завершают зачистку территории от остатков подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, бойцы подразделения смогли улучшить свое тактическое положение в городе при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

09:02

Два нестационарных торговых объекта повреждены при падении обломков сбитых беспилотников в Красноармейском районе Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пострадавших нет.

08:57

В Воронежской области при отражении атаки украинских дронов пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:48

В Брянской области после отражения атаки украинских беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:39

В Ростовской области ночью отражена массированная атака дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотники были сбиты и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

«В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», —написал он.

08:30

Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины у села Андреевка Сумской области, украинские военные понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно», — сказал собеседник агентства.

08:19

Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда и Казани, к восьми утра их сняли, сообщили в Росавиации.

08:12

Украинские военные оставили село Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села, сообщает ТАСС.

08:05

За ночь дежурные силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщает Минобороны РФ.

27 дронов сбили над Ростовской областью, 8 — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской областью, два – над Курской областью и один — над Белгородской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1312-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

