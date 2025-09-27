За ночь силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников. Военная операция, день 1312-й

09:26

Украина стала одним из основных поставщиков дронов-«камикадзе» террористическим группам по всему миру, заявил премьер Мали Абдулайе Маига на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

«После террористического нападения на патруль сил обороны в 2024 году Мали осудило этот инцидент, а также позицию украинских официальных лиц, публично заявивших о своей причастности к теракту. Из этого нетипичного поведения мы сделали вывод, что украинские официальные лица перепутали международную сцену с театральной», — заявил он.

В августе прошлого года Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обосновав это тем, что украинская сторона обучает и поддерживает сепаратистов-туарегов.